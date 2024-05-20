الرئاسة الإيرانية: وفاة الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية

أعلنت الرئاسة الإيرانية، الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

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ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بـ "سيد الشهداء".



وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أيضا أن رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.



التلفزيون الرسمي الإيراني، كان قد أعلن فجر الاثنين، أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.



وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".-(وكالات)