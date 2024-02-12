الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال في غزة فورا

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قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن على الإدارة الأميركية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، لاسيما وأن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليمياً.وأضاف أبو ردينة، في بيان، اليوم الاثنين "يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها في قطاع غزة يومياً" محذرا من قيام جيش الاحتلال بشن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.وطالب المجتمع الدولي، وخصوصا الإدارة الأميركية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن ذلك سيؤدي لسقوط الآلاف من الضحايا.واضاف ان حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين خداع للعالم، لعدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، مؤكدا "ان حدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به" .-(بترا)