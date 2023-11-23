الرئيس الإيراني: "إسرائيل" لم تحقق أيا من أهدافها

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس إن إسرائيل “لم تحقق أيا من أهدافها” خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما مع حركة حماس.ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن رئيسي قوله “إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم”.ومع “وقف إطلاق النار المؤقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا”.وأعلنت إسرائيل وحماس اتفاق هدنة ينص على إطلاق سراح 50 محتجزا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا ووقف القتال لمدة أربعة أيام، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون الخميس.وأضاف الرئيس الإيراني أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب “أعلن الصهاينة أنهم سيحتلون غزة وأنهم يريدون تدمير المقاومة، لكنهم لم يحققوا أيا من هذين الهدفين”.واتهم مجددا “أمريكا والغرب بدعم (الإسرائيليين) بكل قوتهم”.-(أ ف ب)