الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة

الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة
الرئيس الصيني يدعو لتطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه يجب تطبيق حق الشعب الفلسطيني في الحياة وإقامة دولته في أسرع وقت ممكن.اضافة اعلان

وجاء في البرقية التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها اليوم الخميس: "يجب استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن، ويجب تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والبقاء والعودة في أسرع وقت ممكن".

وشدد الزعيم الصيني، على أن الدروس المستقاة من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، توضح وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال الالتزام بمفهوم الأمن المشترك.

اليوم الخميس، نشرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة من خمس نقاط، تحدد موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفيها تدعو بكين، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وتؤكد كذلك على أن المخرج من هذا الوضع هو العودة إلى خطة "دولتين لشعبين"، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. RT

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