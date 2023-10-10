الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" عن سبق إصرار بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون نقلته (فرانس برس) إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أصدر بياناً، قرأناه بعناية، بياناً تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة".اضافة اعلان
وفي بيانه أبدى غوتيريش "قلقه الشديد" إزاء قرار الدولة العبرية فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.
وأضاف الرئيس الفنزويلي "سبق لنا أن شهدنا في الماضي مذابح، مجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام "فصل عنصري جديد".
وتابع مادورو "نطالب بوقف إطلاق النار، واحترام قرارات الأمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب، وبدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".
وفال "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".
--(بترا)
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