 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تشدد إجراءات الدخول الى المشاعر المقدسة

الأمن السعودي
الأمن السعودي

شددت السلطات السعودية من إجراءاتها للتحقق من عدم السماح بالدخول إلى المشاعر المقدسة لغير الحجاج النظاميين، الذين يحملون بطاقة "نسك" والتي تمثل تصريحا وتعريفا بالحاج النظامي.

اضافة اعلان


وذكّرت وزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة حمل كل حاج لبطاقة نسك الخاصة به طوال رحلة الحج، لكونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي ووثيقة الدخول الى المشاعر المقدسة، لافتة إلى أن البطاقة تُعد مستندًا تعريفيًّا للحاج ووسيلة تسهل عليه طلب الخدمات والوصول إليها.


وفرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقاً أمنية واسعة لضمان أمن الحجاج، وضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ضبطت السلطات الأمنية أخيرا أكثر من 300 ألف مخالف ممن لا تتوفر لديهم تصاريح، منهم 153 ألفا و998 أجنبيا بتأشيرات سياحية.


وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بعدم جواز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع، موضحة أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.


ويبدأ الحجاج مناسكهم يوم الجمعة المقبل، بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا لتصعيدهم إلى صعيد عرفات السبت.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأمن السعودي

السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

02 حزيران 2024
3 عيادات و25 طبيبا بمناطق الحجاج الأردنيين في مكة

السعودية: عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرة زيارة

23 أيار 2024
اقرأ أيضا
صواريخ حزب الله

100 صاروخ تستهدف مواقع إسرائيلية خلال دقائق

منذ1 ساعة
الصين وتايوان

" مشهد الجحيم".. تعرف إلى خطة واشنطن لردع الصين عن مهاجمة تايوان

منذ17 ساعة
بريطانيا

بريطانيا تستأنف تمويل السلطة الفلسطينية

منذ18 ساعة
نائب الرئيس المالاويساولوس كلاوس تشيليما

وفاة نائب رئيس مالاوي بعد اختفاء طائرته

منذ19 ساعة
وحدة آزوف جزء من الحرس الوطني الأوكراني وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014

توجه أمريكي لرفع حظر الأسلحة عن وحدة عسكرية أوكرانية

منذ20 ساعة
حادثة الطعن

تعرض 4 أساتذة جامعيين أميركيين للطعن في الصين

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات | منذ11 ساعة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 