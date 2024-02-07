الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تضع 3 شروط لإقامة علاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار السعودية الاثنين الماضي وبحث تداعيات الحرب على غزة (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار السعودية الاثنين الماضي وبحث تداعيات الحرب على غزة (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب الاحتلال منها.

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وقالت الخارجية السعودية -في بيان- إن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه "لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".


وردا على تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بخصوص مسار السلام العربي الإسرائيلي، قالت الخارجية السعودية إن "موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".


ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي -وعلى وجه الخصوص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن- إلى "الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".


وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد زار السعودية يوم الاثنين، وبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان وصولها إلى من يحتاجون إليها في غزة.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 4 أشهر، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أمس الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا.-(وكالات)

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