الأربعاء 12 تموز 2023
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السلطات اليونانية توقف سهى بشارة في مطار أثينا: ممنوعة من دخول اليونان «لأسباب أمنية»

الأسيرة المحرّرة سهى بشارة
الأسيرة المحرّرة سهى بشارة
في خطوة غير مبرّرة، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن السلطات اليونانية أقدمت على توقيف المناضلة الأسيرة المحرّرة سهى بشارة في مطار أثينا، في طريقها إلى سويسرا حيث تقيم، بعدما أمضت إجازة في لبنان مع عائلتها. اضافة اعلان

ويزيد الأمر غرابة أن بشارة من مواطني الاتحاد الأوروبي كونها تحمل الجنسية السويسرية، ما يعني أن الأمن اليوناني كان في انتظارها، حيث نقلها رجال الأمن إلى مركز حجز وأبلغوها أنها ممنوعة من دخول اليونان «لأسباب أمنية».

وبعد اتصالات، اتُّفق على أن يتولى الجانب السويسري متابعة الأمر مع السلطات اليونانية التي أبلغت المتصلين أن بشارة مصنّفة كمصدر خطر على الأمن الوطني وعلى أمن دول في الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح لها بإكمال رحلتها، وستتم إعادتها إلى البلد الذي أتت منه. وأبقي على بشارة في الاحتجاز لساعات طويلة قبل إبلاغها بتوفر مقعد على طائرة تصل إلى بيروت فجر اليوم.

يذكر أن سهى فواز بشارة (مواليد 15 يونيو 1967)، فتاة لبنانية قامت في عمر العشرين بِمُحاولة اغتيال العميد أنطوان لحد قائد ما كان يسمى بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل، نجى لحد من مُحاولة الاغتيال وتم اعتقال سهى بشارة بسرعة وحبسها في معتقل الخيام الشهير.

تم إطلاق سراح سهى في الثالث من سبتمبر عام 1998م بعد انطلاق حملات لبنانية وأوروبية مكثفة لصالحها. -وكالات

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