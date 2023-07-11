الأربعاء 12 تموز 2023
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الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة جديدة لـ"حرق نصوص دينية"

السويد
السويد
 منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم مسيرة لـ"حرق نص ديني" في مدينة هيلسينغبورغ جنوبي البلاد، ظهر اليوم في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.
ونقلت وكالة "تي تي" عن ماتياس سيغفريدسون، رئيس الشرطة في المنطقة الشمالية الغربية من مقاطعة سكاين، قوله إن "في تقييمنا، يمكن تنفيذ الأمر بطريقة موثوقة وآمنة".اضافة اعلان
وفي وقت سابق، وردت أنباء بتلقي الشرطة السويدية ثلاثة طلبات لتنظيم مظاهرات في ستوكهولم وهيلسينغبورغ، حيث تشمل حرق كتب دينية، كما ذكرت قناة "إس في تي" التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي، أن إحدى المظاهرات تتعلق بحرق المصحف أمام مسجد ستوكهولم، ويريد المنظمون عقدها "في أقرب وقت ممكن".
وقالت امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما لمراسل القناة، إنها قررت بعد المظاهرة التي جرت الأسبوع الماضي بالقرب من مسجد العاصمة، تنظيم نشاط جديد بشكل مستقل، حيث ترى أن الاحتجاجات ضد السويد التي أحدثها العالم بعد حرق القرآن "غير عادلة".
وقال ماتياس سيغفريدسون، رئيس شرطة الشمال الغربي، "من وجهة نظرنا، ربما لا يكون هذا موجها ضد أي دين بعينه، ولكنه جزء لا يتجزأ من تطبيق حرية التعبير والمناقشة التي تدور حولها الآن".-( وكالات)
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