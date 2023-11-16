"الشفاء": اللهاث المسعور وراء نصر زائف يلحق هزيمة جديدة بالاحتلال

نور الدين الخمايسة

لم يكتب النجاح للفيلم السينمائي الذي سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إخراجه على الطريقة الهوليودية الأميركية، لخلق صورة نصر حتى ولو كانت زائفة في الحرب البربرية التي يشنها الكيان الغاصب على فلسطين عموما، وغزة على وجه الخصوص.



تمثل المشهد الأول للفيلم الفاشل، الذي تسابقت قنوات فضائية ومحطات إخبارية عالمية وبعضها بـ"لبوس عربي"، على بثه، بقيام 3 جنود من قوات الاحتلال برفع راية الكيان الغاصب فوق مجمع الشفاء الطبي في غزة، في ساعة متأخرة من فجر يوم الأربعاء الماضي.



عند رفع الراية لم تكن قد مضت سوى ساعات معدودة على تنفيذ قوات الاحتلال المدججة بالسلاح الأميركي عملية اقتحام المستشفى، الذي تم تصويره على أنه يضم مركز قيادة وسيطرة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جانب أن تحته توجد أنفاق رئيسية للحركة "يختبىء" فيها قادة الحركة.



طوال أيام سبقت الاقتحام، كان "الجيش الذي لا يقهر" يحاصر مبنى المستشفى بمدرعاته وآلياته وكل ما يتم تزويده به من أدوات تفتك بالحجر والشجر.



المشهد الذي راقبه الناس عبر الشاشات كان "سرياليا" بدا معه وكأن اقتحام المستشفى سيحقق نصرا كاسحا، يخرج معه الغاصبون وقد نالوا من حماس وقادتها "لا سمح الله"، فضلا عن تمكنهم من استعادة عدد غير بسيط من "المختطفين" الأسرى لدى الحركة المقاومة، والتي ظل قادة الكيان يزعمون أنها تخفيهم في أنفاقها تحت أرضية المستشفى.



اقتحم جيش الاحتلال المستشفى، وتم تصوير "الكليب" الأول المتمثل في رفع الراية الملطخة بالدماء، وحان الوقت لتصوير باقي المشاهد، ليكتمل الفيلم.



وكانت المفاجأة لا يوجد شيء، لا فوق المستشفى ولا تحته ولا في غرفه، ولا حتى في مرافقه الصحية، ولا ثلاجات الموتى، مضت ساعات طويلة ولم يسعف الوقت المخرج الأميركي الصهيوني، لترتيب موقع التصوير، وإعداد الديكورات المناسبة.



لا بأس إذن من بنادق معدودة وحاسوب متنقل وحذاء عسكري مغبر وهاتف قديم، وكم من أشياء بسيطة يبدو أنه جرى جلبها على عجل.



كاتب "السكربت" تعجل هو الآخر في تعديل نصه، لأن بطل العمل، وهو ناطق عسكري من أحد جنود الاحتلال جاهز لتمثيل دوره. وهنا كان الخطأ الجديد الذي لا يقع فيه طالب ما زال يخطو في دراسة الإخراج السينمائي.



حقيبة مخبئة خلف جهاز تصوير رنين مغناطيسي تحوي سلاحا فرديا ومعداتها، قال إنهم وجدوها منذ دقائق وبدأ بتقليبها، هكذا بكل بساطة واطمئنان، دون أي فحص للتأكد من أنها ليست لغما!



وبين أخطاء النص وأخطاء الصورة، التي يطول شرحها، فشل المخرج في استكمال العمل، ليخرج المنتج بفضيحة كبرى، وجد نفسه بعدها مكشوفا عاريا أمام حقيقة أن "الجيش الذي لا يقهر" يحارب فقط مرضى وأطفال خدج، فيما ظلت القنوات والمحطات التي احتفت بالمشهد الأول إلى الآن صامتة، بانتظار استكمال التصوير الذي لن يكتمل.



تعمق الفشل؛ الفضيحة، إلى درجة خرج معها بعض من الكيان الفاشي ليقول: إن حماس خدعتنا مجددا فهي منذ العام 2007 ترسل لنا إشارات بأن كل عملها يقبع في أنفاق وسراديب تحت هذا المستشفى. وبينما تنفي الحركة ذلك في العلن فإن "جواسيسها" لدينا كانوا يوهمونا بالعكس تماما.



ونتيجة كل هذا الضجيج السابق واللاحق لاقتحام المستشفى، باتت مختصرة بعبارة واحدة: اللهاث المسعور وراء صورة نصر ولو زائف ألحقت هزيمة جديدة بالكيان الغاصب تضاف إلى سلسلة هزائمه المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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