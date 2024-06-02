 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: الجائحة التالية هي مسألة وقت

الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - (أرشيفية)
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس السبت، من أزمة صحية جديدة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عقب اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي استمر أسبوعا في جنيف: "إن القرارات التاريخية التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في اجتماع جنيف تظهر رغبة مشتركة لدى الدول الأعضاء في حماية شعوبها والعالم من المخاطر المشتركة لحالات الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية".اضافة اعلان

وأضاف أن "قرار إبرام اتفاقية بشأن الأوبئة خلال العام المقبل يُظهر الرغبة القوية والملحة لدى الدول في ذلك لأن الجائحة التالية هي مسألة وقت".

ومدّد أعضاء منظمة الصحة العالمية في اليوم الأخير من اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي استمر أسبوعا بجنيف، مهلة تصل إلى عام واحد حتى اجتماع العام المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية عالمية تاريخية هدفها التعامل مع الأوبئة المستقبلية.

ومع اختتام اجتماع جنيف، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن الجمعية "قدمت التزامات ملموسة لاستكمال المفاوضات حول اتفاق عالمي بشأن الأوبئة في غضون عام على أبعد تقدير".

ووافقت الجمعية على إدخال تعديلات على اللوائح الصحية الدولية وهي إطار ملزم قانونا للاستجابة لطوارئ الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن التغييرات في اللوائح الصحية الدولية "ستعزز قدرة البلدان على اكتشاف تفشي الأوبئة في المستقبل والاستجابة لها من خلال تعزيز قدراتها الوطنية والتنسيق بين الدول بشأن مراقبة الأمراض وتبادل المعلومات والاستجابة". (RT)
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