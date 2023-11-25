السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن مصير مدير مستشفى الشفاء

مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية
مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ليس لديها معلومات عن مصير مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية الذي اعتقلته إسرائيل هذا الأسبوع، ودعت إلى "احترام حقوقه بالكامل".اضافة اعلان
وذكّرت المنظمة في بيان أن مدير أكبر مستشفى في قطاع غزة اعتقل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى.
وقد أعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال أنباء عن احتمال تورط منظمة الصحة العالمية في اختطاف الجيش الإسرائيلي كوادر طبية في غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

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