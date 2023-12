الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن.



وقال في تغريدة نشرها على موقع إكس صباح اليوم الأحد، زار فريقنا مستشفى ناصر الطبي في الجنوب. كان مكتظا بـ 1000 مريض، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، بينما كان هناك عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى (..)، لقد قد كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.



وقد بيّن أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية.



وتابع، لا أستطيع أن أجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده.

The reports of ongoing hostilities and heavy bombardment in #Gaza are petrifying.



Yesterday our team visited Nassar Medical Hospital in the south. It was packed with 1,000 patients — 3 times over its capacity. Countless people were seeking shelter, filling every corner of the…