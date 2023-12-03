الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار
الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن.

وقال في تغريدة نشرها على موقع إكس صباح اليوم الأحد، زار فريقنا مستشفى ناصر الطبي في الجنوب. كان مكتظا بـ 1000 مريض، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، بينما كان هناك عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى (..)، لقد قد كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.

وقد بيّن أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية.

وتابع، لا أستطيع أن أجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده.

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