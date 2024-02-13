الصين تدعو لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتحذر من كارثة إنسانية

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دعت الصين اليوم الثلاثاء، إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذّرة من كارثة إنسانية خطيرة.وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية في بيان، إن "الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، مضيفا أن بكين تحض إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في رفح.وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس، في الوقت الذي تستعد فيه للتوغل في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة حيث يحاصر أكثر من مليون فلسطيني نازح.وشنت إسرائيل غارة فجر أمس الاثنين، على مدينة رفح ما أدى إلى ارتقاء نحو 100 شهيد.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن استشهاد العشرات من سكان غزة يرقى إلى مستوى "المذبحة".- (بترا)