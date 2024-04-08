العدل الدولية تعقد جلسة اليوم بشأن انتهاك ألمانيا لاتفاقية الإبادة الجماعية

تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء، جلسات علنية بمقرها، بشأن القضية التي أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا الاتحادية والمتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

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وسنخصص جلسات الاستماع لطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الواردة في طلب نيكاراغوا، حيث ستكون جلسة الاستماع اليوم الاثنين لنيكاراغوا، فيما جلسة الاستماع يوم غد لألمانيا.



يُذكر أن نيكاراغوا قدمت طلبًا لإقامة دعوى ضد ألمانيا فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، اتفاقيات جنيف لعام 1949 وإضافتها البروتوكولات و"مبادئ القانون الدولي الإنساني التي لا يجوز انتهاكها" وغيرها من القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا قطاع غزة.



وتطلب نيكاراغوا من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة كمسألة عاجلة للغاية، في انتظار قرار المحكمة بشأن موضوع القضية، فيما يتعلق إلى "مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المعقولة المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية الأخرى للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة".



وتوجد قضية مماثلة مرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قررت قبل أيام كولومبيا المشاركة بها، كما تنتظر الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من المحكمة بشأن آثار الاحتلال القانوني لفلسطين من قبل إسرائيل. (بترا)

