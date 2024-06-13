 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق: حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل

حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل باقليم كردستان
حريق كبير يلتهم مصفاة للنفط في أربيل باقليم كردستان

أعلنت قوات الدفاع المدني العراقي، فجر اليوم الخميس، ان حريقا كبيرا نشب داخل مصفاة للنفط بمحافظة اربيل، عاصمة كردستان، مؤكدا ان 36 عجلة إطفاء تحاول إخمادها.

اضافة اعلان


وقال احد مسؤولي الدفاع المدني في اربيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): ان احد صهاريج نقل النفط انفجر بشكل مفاجئ، داخل مصفاة للنفط جنوبي اربيل، باقليم كردستان، شمالي العراق، ما تسبب بنشوب حريق كبير، داخل خزانات المصفاة، في منطقة "الگوير" الواقعة جنوبي اربيل، مؤكدا ان الحريق توسع، عشية انفجار بعض الصهاريج، نتيجة وصول النيران لها.


وأضاف ان هذه المنطقة، تحتوي على المئات من المستودعات والمصافي النفطية، لاستخراج وتكرير النفط الأسود، جنوبي اربيل، ومن الصعوبة إخمادها بشكل سريع، مشيرا الى ان اكثر من 36 عجلة إطفاء، تعمل على إخماد الحريق وإبعاد النيران، عن المصافي النفطية القريب من المصفاة المحترقة.


وأوضح ان 8 من الدفاع المدني، أصيبوا بجروح متفاوته واختناق، عقب محاولتهم إخماد الحرائق.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر من الشرطة السويدية - (أرشيفية)

اعتقال شخصين في السويد على خلفية إطلاق نار بالقرب من سفارة الاحتلال

منذ3 ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا تتوعد الولايات المتحدة

منذ5 ساعة
حزب الله يطلق صواريخ على الاحتلال

"الهجوم الأكبر من نوعه".. حزب الله يستهدف الاحتلال بـ170 صاروخاً

منذ16 ساعة
كل العيون على رفح

"كل العيون على رفح" قصة صورة جابت العالم فكيف بدأت؟

منذ17 ساعة
وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني

إيران تنصح إسرائيل بعدم السقوط من "حفرة غزة إلى بئر لبنان"

منذ20 ساعة
جثامين شهداء في غزة

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ10 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ10 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ10 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 