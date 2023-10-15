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الأحد 15 تشرين الأول 2023
11:44 ص
العفو الدولية: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
العفو الدولية: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
أكدت منظمة العفو الدولية استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، إن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة
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