"الغذاء العالمي": سكان غزة "على حافة المجاعة"

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ماذا حدث؟

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن دخول المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح كان "مثار ارتياح"، لكنه "ليس كافيا".وأضافت في حديثها من القاهرة: "نأمل ألا تكون هذه هي القافلة الأخيرة التي تدخل. من المهم للغاية أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية لأن الناس على حافة المجاعة".وأوضحت ماكين أنه "تم تسليم 60 ألف طن من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 40 ألف شخص لمدة أسبوع".أخبار ذات صلة- وصلت أولى قوافل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة المحاصر منذ اندلاع الحرب هناك عبر معبر رفح، السبت، بعد أن ظلت المساعدات عالقة في مصر لأيام.- قالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.- لكن المساعدات لا تمثل سوى جزء بسيط من الكميات المطلوبة بشدة، كما لم يتضح كم المساعدات التي سيسمح بمرورها في الأيام المقبلة.-معبر رفح هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومحور جهود لتسليم المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.- يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن غزة بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الاحتياجات الضرورية، وإن أي إدخال للمساعدات يجب أن يكون مستمرا وعلى نطاق واسع.وقبل اندلاع الصراع، كانت نحو 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.