الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة

الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة
الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة
قال وزير دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، إن الرأي العام يطالب اسرائيل بوقف هجماتها على غزة.
وبحسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، قال بارولين في تصريح صحفي الليلة الماضية، لا يمكن لاسرائيل أن تستمر على هذا النحو في هجماتها ، وأن علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة" ،مدينا بذات الوقت معاداة السامية .اضافة اعلان
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول الماض، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.
--(بترا)
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