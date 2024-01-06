السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تخوض اشتباكات ضد مجموعات مسلحة كبيرة

حرس الحدود
حرس الحدود

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أنه تجري ومنذ الساعة الثانية فجراً من صباح السبت، اشتباكات مسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ اسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.اضافة اعلان

وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

خلافات وتراشق بين "الوزاري المصغر" وجيش الاحتلال

منذ1 ساعة
‏وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتحدث في قاعدة إسرائيلية أمام مقاتلة (أف-15) - (أرشيفية)‏

وزير الدفاع الأميركي في المستشفى

منذ1 ساعة
علم-روسيا

روسيا تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة زابوريجيا

منذ12 ساعة
حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد خلال تمركزها في البحر الأبيض المتوسط-(وكالات)

هل يرضخ البيت الأبيض لقلق الاحتلال ويعيد حاملة الطائرات للمنطقة؟

04 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ما الجديد بجعبة بلينكن في زيارته الجديدة للمنطقة؟

04 كانون الثاني 2024
العلم الأميركي

مسؤول أميركي: قواتنا تعرضت لـ115 هجوما منذ 17 أكتوبر

04 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

توسع نطاق الحرب في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات | منذ13 ساعة
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات | منذ13 ساعة
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
 