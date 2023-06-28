الكرملين: روسيا لا علاقة لها بفاغنر في أفريقيا

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا.وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا الاتحادية مستعدة لتزويد مجموعة "فاغنر" بالدعم المالي أو غيره في ظل العقوبات الأميركية، قال بيسكوف: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك (أفريقيا)، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".وأضاف بيسكوف أن "الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المواطن الروسي أندريه إيفانوف و4 كيانات قانونية، بعد أن زعمت واشنطن أنها مرتبطة بمؤسس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين.وأوضحت السلطات الأميركية تقديرها ذلك أن شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، "تمول عملياتها من خلال استغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي". (RT)