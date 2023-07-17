الإثنين 17 تموز 2023
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الكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين

بوتين
بوتين
صرح المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، بأن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة.

وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".اضافة اعلان
وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".

وبحسب ما كتبه على "تويتر"، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.
وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".

وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".
وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".
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