الكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين

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وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".وبحسب ما كتبه على "تويتر"، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".