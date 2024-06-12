الكويت: 35 وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة المنقف (فيديو)

ارتفع عدد الوفيات بسبب حريق اندلع في بناية بمنطقة المنقف في الكويت إلى أكثر من 35 وفاة، فيما يتلقى عشرات الإصابات العلاج في مستشفيات وزارة الصحة.





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بدوره، أوضح مسؤول كويتي للتلفزيون الرسمي أن المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال.

كما أضاف أن فرق الإطفاء ما زالت تؤمن الموقع، وتتحقق من كافة أجزاء المبنى.



وكانت معلومات أولية أفادت سابقا إلى وفاة أكثر من 35 شخص وإصابة العشرات في حريق التهم بناية مكونة من 6 طوابق في المنقف.



كما أشار إلى أن الأسباب الأولية للحريق تشي بوجود بعض عبوات الغاز في الطابق الأرضي من البناية، إلا أنه أكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب.



ويعتبر هذا الحادث من أسوأ الحرائق التي شهدتها الكويت على مدى سنوات.