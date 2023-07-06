اللوبي الصهيوني يشن حملة على مذيعة "بي بي سي" لسؤالها عن قتل أطفال بجنين

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أثارت مذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) حالة من الغضب في الأوساط الإسرائيلية والمؤيدة للاحتلال بعد سؤال وجهته لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن قتل الأطفال في جنين، وإذا كانت "القوات الإسرائيلية سعيدة بذلك".وعقب المقابلة شن اللوبي الصهيوني في بريطانيا حملة شعواء ضد المذيعة متهما اياها بالتحيز وخرق قواعد الحياد، مع مطالب بإجبار المحطة على الاعتذار.وكانت المذيعة أنجانا جادجيل قد كررت تساؤلها، في مقابلة مع بينيت الثلاثاء الماضي، عن مقتل أطفال خلال الاجتياح الإسرائيلي لجنين في اليومين الماضيين.وسألت المذيعة: "الجيش الإسرائيلي يطلق على هذا الاجتياح عملية عسكرية، لكننا نعلم الآن أن هناك أشخاصا صغارا يُقتلون، 4 أشخاص منهم تحت سن 18.. هل هذا فعلا ما خطط الجيش للقيام به؟ لقتل أشخاص بين 16 و18؟".وجاء رد بينيت بالقول "على العكس، في الحقيقة كل القتلى الـ11 هم مقاتلون. الحقيقة أن هناك "إرهابيين" شبانا قرروا حمل السلاح، فهذه مسؤوليتهم".وعادت المذيعة للقول "إرهابيون ولكنهم أطفال. القوات الإسرائيلية سعيدة لقتل الأطفال؟".وشارك بينيت عبر حسابه على تويتر مقطعا من الحوار، وكتب مستنكرا "مذيعة بي بي سي تتجرأ على الادعاء معي بأن جنود الجيش الإسرائيلي سعداء بقتل الأطفال".وفي أعقاب المقابلة، شن مؤيدو إسرائيل ومنظمات يهودية في بريطانيا حملة على المذيعة، واتهموها بالانحياز وخرق قواعد القناة الخاصة بالحياد وقدموا شكوى رسمية إلى المحطة، مما اضطرها فيما بعد إلى تقديم اعتذار رسمي.وأصدر مجلس المندوبين لليهود البريطانيين بيانا هاجم فيه المذيعة، وقال إنه "مصدوم" بسبب تعليقات المذيعة، ووصفها (التعليقات) بأنها "شائنة".وفيما بعد، غرد المجلس عبر تويتر حول اعتذار القناة عن سؤال المذيعة بعد تقديم شكوى، وكتب "يسعدني أن هيئة الإذاعة البريطانية قد اعتذرت عن اللغة غير المقبولة بوضوح والتي استخدمت في مقابلتها مع نفتالي بينيت.ونقلت مجلة "ذا جويش كرونيل" (The Jewish Chronicle) الإسرائيلية عن المتحدث باسم "بي بي سي" قوله إن الهيئة "تلقت تعليقات وشكاوى بشأن المقابلة مع نفتالي بينيت التي بُثت في قناة بي بي سي نيوز عن الأحداث في الضفة الغربية وإسرائيل".وأضاف المتحدث أن "الأمم المتحدة أثارت قضية تأثير العملية في جنين على الأطفال والأشخاص الصغار. وبينما كان موضوعا مشروعا لمناقشته في المقابلة، فإننا نعتذر لأن اللغة التي استخدمت في الأسئلة التي لم تتم صياغتها جيدا، وكانت غير مناسبة"، وفق ما نقلته الصحيفة اليهودية عن المتحدث باسم "بي بي سي".وفي خضم الهجوم على القناة والمذيعة، أعلنت منظمة "أونست ريبورتينغ" التي ترصد "الانحياز الإعلامي ضد إسرائيل"، حسب تعريفها بنفسها، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى "بي بي سي" بحق المذيعة.وقالت المنظمة في شكواها إن هذا "يتجاوز الصحافة الجادة، بل هو إطلاق لادعاء مستفز يماثل فرية الدم، وهو أمر لا يمكن أن يحظى بدعم على أرض الواقع".واتهمت المنظمة المذيعة بأنها "أظهرت تحيزها بسوء نية تجاه مشاعر الجنود الإسرائيليين، وصوّرتهم بأنهم قتلة أطفال".وكذلك هاجمت منظمة "الصوت اليهودي" المحطة البريطانية، وقالت إن بي بي سي ليست منظمة إخبارية مستقلة بل "منظمة تقدمية منحازة".كما غرد حساب "الحقوق المدنية اليهودية في المملكة المتحدة" عبر تويتر بالقول "هذا التأطير من البي بي سي غير أخلاقي، ولا يوجد طرف أساسي في الصراع على الأرض يتم التعامل معه بهكذا استثناء صحفي".يأتي ذلك بينما هاجم الصحفي جيك واليس سيمونز المحطة البريطانية وقال في تغريدات متتالية "يا للعار، تواصل بي بي سي تغطية نفسها بالعار. ما الذي يفترض أن تفعله إسرائيل؟".وعقب الصحفي على اعتذار بي بي سي بالقول "اعتذار مستحق، تم تسليمه بعد فوات الأوان-(وكالات)