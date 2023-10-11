المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال (فيديو)

وهاجمت المقاومة الاحتلال وقتلت كل من حمل السلاح في مواجهتها وخاضت معارك عنيفة انتصرت فيها ما أذهل قادة الاحتلال.
وظهر كيربي باكيا على قتلى الاحتلال خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة سي إن إن الأمريكية.
واعتذر كيربي للمذيع الذي كان يحاوره ذاكرا له أن الأمر بالغ الصعوبة في أن يتم رؤية القتلى من الإسرائيليين بهذا الشكل.
متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي" يبكي خلال حديثه عن قتلى إسرائيل!!— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 10, 2023
pic.twitter.com/57ZWOaqtOt
ولم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها وليس عدوانا وحرب إبادة جماعية. -وكالات