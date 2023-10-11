الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال (فيديو)

لم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها
لم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها
أظهر مقطع فيديو بثته حسابات عدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس بكاء المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على قتلى الاحتلال الذين قتلتهم حركة حماس المقاومة في هجوم كاسح لها يوم السبت الماضي فيما يعرف بطوفان الأقصى.اضافة اعلان

وهاجمت المقاومة الاحتلال وقتلت كل من حمل السلاح في مواجهتها وخاضت معارك عنيفة انتصرت فيها ما أذهل قادة الاحتلال.

وظهر كيربي باكيا على قتلى الاحتلال خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة سي إن إن الأمريكية.

واعتذر كيربي للمذيع الذي كان يحاوره ذاكرا له أن الأمر بالغ الصعوبة في أن يتم رؤية القتلى من الإسرائيليين بهذا الشكل.

ولم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها وليس عدوانا وحرب إبادة جماعية. -وكالات
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