المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال (فيديو)

اضافة اعلان

متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي" يبكي خلال حديثه عن قتلى إسرائيل!!

pic.twitter.com/57ZWOaqtOt — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 10, 2023



وهاجمت المقاومة الاحتلال وقتلت كل من حمل السلاح في مواجهتها وخاضت معارك عنيفة انتصرت فيها ما أذهل قادة الاحتلال.وظهر كيربي باكيا على قتلى الاحتلال خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة سي إن إن الأمريكية.واعتذر كيربي للمذيع الذي كان يحاوره ذاكرا له أن الأمر بالغ الصعوبة في أن يتم رؤية القتلى من الإسرائيليين بهذا الشكل.ولم يأتي كيربي على ذكر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال معتبرا ما تفعله إسرائيل دفاعا عن نفسها وليس عدوانا وحرب إبادة جماعية. -وكالات