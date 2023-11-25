السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المفوضية الأوروبية: الشعب الفلسطيني يحتاج ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري

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رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الشعب الفلسطيني وجيرانه العرب يحتاجون إلى ضمانات بعدم حدوث تهجير قسري، ومنظور صالح للحياة عبر دولة فلسطين مستقلة تضم غزة والضفة الغربية وتحكمها إدارة فلسطينية متجددة.

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وأكدت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في كندا، الليلة الماضية، ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين الذي يتطلب وضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.


ورحبت فون دير لاين على هامش "قمة الاتحاد الأوروبي وكندا"، ببدء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تنص على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.


وقالت "أود أن أشكر من جعلوا هذا ممكنا، وخاصة، الولايات المتحدة وقطر ومصر على جهودهم الدؤوبة".


وشددت المسؤولة الأوروبية على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- (بترا)

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