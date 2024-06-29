الموريتانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

توجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني.

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ووعد الغزواني (67 عاما)، وهو ضابط كبير سابق، بتطبيق سياسات جاذبة للمستثمرين لتحقيق "طفرة" في السلع الأولية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، يعيش الكثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.



وبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن ينتهي التصويت في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، على أن تصدر نتائج أولية بدءا من الأحد.



ويواجه الغزواني 6 مرشحين، من بينهم الناشط المناهض للعبودية، بيرام الداه أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني عام 2019 بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات.



والغزواني الذي انتخب لولاية أولى في 2019، سيواجه أيضا المحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب "تواصل" الإسلامي.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، فيما تتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.



وتعهد الغزواني في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز من مشروع، تورتو أحميم، الكبير للغاز الطبيعي الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام.



كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.



وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني في عام 2019، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة، حالات تمرد لجماعات أصولية أدت إلى حدوث انقلابات عسكرية.



ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية. ووعد الغزواني، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا، بالتعامل مع التهديدات الأصولية.



ويواجه الرئيس الحالي انتقادات من الناشط البارز، بيرام الداه اعبيد، بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وتهميش السكان السود الأفارقة في موريتانيا، في حين يحظى حمادي سيدي المختار بمتابعة بين الناخبين المحافظين والدينيين.



وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية.



ويعتقد أحد أنصار المعارضة في العاصمة نواكشوط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الغزواني قد يواجه صعوبات للفوز بشكل مباشر "إذا أجريت الانتخابات بشفافية"، وفق رويترز.



وفي الانتخابات الماضية، شكك بعض مرشحي المعارضة في مصداقية التصويت، مما أثار بعض الاحتجاجات على نطاق صغير.