الناتو: الحلفاء يزيدون الإنفاق الدفاعي 18 % في 2024

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن أعضاء الحلف سيزيدون إنفاقهم الدفاعي بنسبة 18 بالمئة هذا العام.

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واستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أمين عام الناتو في البيت الأبيض.



وأدلى بايدن وستولتنبرغ خلال لقائهما بتصريحات مقتضبة للصحفيين.



وقال بايدن لستولتنبرغ: "معا نمنع الهجمات الروسية في أوروبا".



وأفاد ستولتنبرغ إنهم سيحتفلون بالذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف في قمة الناتو المزمع عقدها في واشنطن خلال يوليو/ تموز القادم، وسيتخذون قرارات مهمة للمستقبل.



وأضاف: "سيزيد حلفاء الناتو نفقاتهم الدفاعية بنسبة 18 بالمئة هذا العام، وهذه هي أكبر زيادة في السنوات الأخيرة".



وأشار إلى أن 23 دولة عضو في الناتو ستنفق 2 بالمئة أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.



وشدد على أن عدد الدول التي تنفق 2 بالمئة تضاعف مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، "وهذا يظهر أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يساهمون في تقاسم الأعباء المشتركة لحماية جميع الحلفاء".



ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف سيقرر لعب دور قيادي في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا خلال قمة الناتو.



وتابع: "كلما كان دعمنا لأوكرانيا أقوى، كلما انتهت هذه الحرب بشكل أسرع".

وفي فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.-(الأناضول)