 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الناتو: الحلفاء يزيدون الإنفاق الدفاعي 18 % في 2024

thumbs_b_c_b79bb8489c33435b2539b6b4fe4f8b5a
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن أعضاء الحلف سيزيدون إنفاقهم الدفاعي بنسبة 18 بالمئة هذا العام.

اضافة اعلان
واستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أمين عام الناتو في البيت الأبيض.


وأدلى بايدن وستولتنبرغ خلال لقائهما بتصريحات مقتضبة للصحفيين.


وقال بايدن لستولتنبرغ: "معا نمنع الهجمات الروسية في أوروبا".


وأفاد ستولتنبرغ إنهم سيحتفلون بالذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف في قمة الناتو المزمع عقدها في واشنطن خلال يوليو/ تموز القادم، وسيتخذون قرارات مهمة للمستقبل.


وأضاف: "سيزيد حلفاء الناتو نفقاتهم الدفاعية بنسبة 18 بالمئة هذا العام، وهذه هي أكبر زيادة في السنوات الأخيرة".


وأشار إلى أن 23 دولة عضو في الناتو ستنفق 2 بالمئة أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.


وشدد على أن عدد الدول التي تنفق 2 بالمئة تضاعف مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، "وهذا يظهر أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يساهمون في تقاسم الأعباء المشتركة لحماية جميع الحلفاء".


ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف سيقرر لعب دور قيادي في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا خلال قمة الناتو.


وتابع: "كلما كان دعمنا لأوكرانيا أقوى، كلما انتهت هذه الحرب بشكل أسرع".
وفي فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.-(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
684258

ستولتنبرغ: الناتو يبحث نشر المزيد من الأسلحة النووية

منذ17 ساعة
صراع بين النانو وروسيا

هل اقترب الصدام العسكري بين "الناتو" و روسيا؟

13 حزيران 2024
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

04 حزيران 2024
البيت الأبيض - (أرشيفية)

البيت الأبيض: بايدن يعمل مع مصر وقطر لتنفيذ "اتفاق غزة"

04 حزيران 2024
اقرأ أيضا
685214

بوتين: كوريا الشمالية «تدعم بقوة» العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_f7cab21e1092bc83ebe3c17f01158a62

علاج 8663 جنديا إسرائيليا بمراكز إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
685167

الصين: بيان مجموعة السبع "مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب"

منذ2 ساعة
doc-34xa6fh-1718655791

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو

منذ2 ساعة
386361

نجل نتنياهو يتهم الجيش الإسرائيلي والشاباك بـ”الخيانة” في 7 أكتوبر

منذ14 ساعة
2024-05-27T062554Z_1015418682_RC2UY7AFQ2OI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-EUROPE

وزير خارجية النرويج: هناك احتمال حقيقي لانهيار السلطة الفلسطينية

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 