الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النرويج تفكر بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة

النرويج
النرويج تفكر بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة

قال وزير خارجية النرويج ،إسبن بارث إيدا، "إن بلاده تفكر بجدية في الاعتراف بفلسطين دولة كاملة السيادة".


ويأتي إعلان النرويج بعد أن أعلنت اسبانيا أنها اتفقت مع ايرلندا ومالطا وسلوفينيا باتخاذ خطوات أولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. اضافة اعلان

وأضاف، للفلسطينيين الحق في أن يكون لهم دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الوضع في غزة لا يمكن تحمله داعيا الجميع لتقديم مزيد من الدعم للمدنيين.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مجدية رغم العناء في تقديمها.

وحول وقف اطلاق النار في غزة، دعا وزير الخارجية النرويجي إلى التفاوض وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بين "اسرائيل" وحماس.

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