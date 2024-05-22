النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 أيار

أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، الأربعاء، أن بلاده ستعرف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 أيار/مايو، رغم التحذيرات الإسرائيلية.

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ويتوقع أن تتخذ دول أوروبية أخرى قرارا مماثلا الأربعاء. فمن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل ظهر الأربعاء تاريخ الاعتراف بدولة فلسطين، فيما دعت الحكومة الإيرلندية إلى مؤتمر صحافي عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش للكشف عن القرار نفسه، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



وكانت وسائل إعلام نرويجية نقلت عن مصادر لم تذكر هوياتها، أن الحكومة النرويجية ستعلن الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.



قال مصدر مطلع إن الحكومة الإيرلندية ستعلن الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.



وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.



وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي الرامي لهزيمة حركة حماس إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.



ومنذ عام 1988، اعترفت بالدولة الفلسطينية 139 من بين 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.



وقالت الحكومة الإيرلندية إن الاعتراف سيكمل جهود السلام وسيدعم حل الدولتين.



وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء، من هذه الخطوة قائلة في منشور على إكس إن الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من (...) وعدم الاستقرار في المنطقة ويعرض فرص السلام للخطر.



وقالت الحكومة الإيرلندية مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.-(وكالات)