 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النمسا تتصدر قائمة "المدن الأكثر ملائمة للعيش"

النمسا
النمسا

احتلت العاصمة النمساوية فيينا، المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي في تصنيف المدن الأكثر قابلية للعيش في العالم لعام 2024، الصادر عن مجلة "الإيكونوميست" البريطانية.

اضافة اعلان

 
وحصلت فيينا على درجات مثالية في 4 من فئات المؤشر الخمسة، وهي الاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
ويقيم التصنيف 173 مدينة في جميع أنحاء العالم بناء على 5 عوامل مهمة، هي: الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم.
وخلف العاصمة النمساوية مباشرة، احتفظت كوبنهاجن الدنماركية بالمركز الثاني، بينما تقدمت مدينة زيورخ السويسرية من المركز السادس إلى المركز الثالث في القائمة.


فيما تراجعت مدينة ملبورن الأسترالية من المركز الثالث إلى الرابع، وجاءت مدينة كالغاري الكندية مع مدينة جنيف السويسرية في المركز الخامس.


واحتلت فانكوفر الكندية وسيدني الأسترالية المركز السابع، واحتلت أوساكا اليابانية وأوكلاند النيوزيلندية المركز التاسع.
2024
تصدرت المراكز المالية الإقليمية في آسيا، هونغ كونغ وسنغافورة، قائمة أغلى مدن العالم بالنسبة للوافدين خلال عام 2024، فيما جاءت دبي كأغلى مدينة في منطقة الشرق الأوسط، حسب تقرير صادر عن شركة "Mercer".


ووفق التصنيف، جاءت مدينة هونولولو في ولاية هاواي في مقدمة المدن الأميركية بالقائمة، بينما صعدت مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا إلى المرتبة 29.


وجاءت لوس أنجلوس الأميركية في المركز 58، بينما جاءت نيويورك في المركز 70.


وتم تصنيف العاصمة البريطانية لندن في المرتبة 45 من بين أكثر المدن ملائمة للعيش في العالم..


وفي آسيا، شهدت هونج كونج أكبر تحسن في درجاتها منذ العام الماضي، حيث صعدت من المركز 61 إلى المركز 50 بفضل التحسن في استقرارها ونتائج الرعاية الصحية.


وعربيا، شهدت مدن الإمارات زيادات في التصنيف هذا العام، حيث تصدرت أبو ظبي ودبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر المدن قابلية للعيش.


فيما ظلت دمشق، التي مزقتها الحرب منذ عام 2011، في أسفل التصنيف كأقل مدينة صالحة للعيش فيها للعام الـ12 على التوالي، حيث سجلت العاصمة السورية، درجات منخفضة بشكل خاص في فئة الاستقرار، مما يعكس تأثير الصراع المستمر على الحياة اليومية لسكانها، وفقا لـ"الإيكونوميست".


وجاءت الجزائر وطرابلس في المركزين قبل الأخير، كأقل مدن صالحة للعيش فيها، حسب التصنيف، والذي يشير إلى أن المدن الأربع الأخيرة لم تشهد أي تحسن في نتيجتها الإجمالية منذ عام 2023.


المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم لعام 2024

1. فيينا، النمسا
2. كوبنهاغن، الدنمارك
3. زيورخ، سويسرا
4. ملبورن، أستراليا
5. كالجاري، كندا
5. جنيف، سويسرا
7. سيدني، أستراليا
7. فانكوفر، كندا
9. أوساكا، اليابان
9. أوكلاند، نيوزيلندا

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بايدن وترامب

"بلا جمهور ولمدة 90 دقيقة".. بايدن وترامب في مناظرة رئاسية حاسمة

منذ 28 دقيقة
20240625062540reup-2024-06-25t062342z_1011374888_rc26i8a3vtlf_rtrmadp_3_iran-election-candidates.h-730x438

انسحاب المرشح الإيراني أمير حسين هاشمي من السباق الرئاسي

منذ2 ساعة
694748

صاحب "المعجزة البوليفية" يتعرض لمحاولة انقلاب... ماذا نعرف عن لويس آرثي؟

منذ3 ساعة
165d894e-872e-45c9-9a1c-ed13ca2cd3ca

وزير إسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة هدف بعيد المنال

منذ4 ساعة
1ipj-19-730x438

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدد الرؤوس الحربية

منذ5 ساعة
3-104-730x438

محكمة أميركية تقضي بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عاما بتهم تهريب مخدرات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ16 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ18 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 