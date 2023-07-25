الهجوم بمسيرات على موسكو.. وروسيا تهدد بضرب "أهداف غير تقليدية"

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قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح امس، كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الهجوم بمسيّرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية" التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.وعلى الصعيد ذاته علقت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على الانفجارات التي وقعت في موسكو وشبه جزيرة القرم.وقالت المتحدث باسم الاستخبارات الأوكرانية أندري يوسوف: إن حقيقة أن "الانفجار" الأول وقع في موسكو في منطقة حيث توجد المؤسسات الرئيسية لقطاع الأمن والدفاع عن روسيا هذا يعني أنه حتى مثل هذه المؤسسات لا يتم حمايتها ولم تعد تحت سيطرة نظام بوتين.واضافت ان الاستخبارات الأوكرانية تراقب في الوقت نفسه الكثير من أعمدة الدخان "الانفجارات" في زوايا مختلفة من "الأراضي المحتلة" (شبه جزيرة القرم) مؤقتا.وقالت مثل هذه العمليات ستستمر وستكتسب زخماً حتى يتم طرد "المحتلين" من الأراضي الأوكرانية وإعادة العدالة في إطار القانون الدولي.ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه "عمل إرهابي دولي".وفي وقت سابق امس أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه في حوالي الساعة 4:00 صباحا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة، مؤكدا أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات.وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الروسية: أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين.وقالت الوزارة تصدت منظومات الدفاع الإلكتروني للطائرتين المسيرتين وأسقطتهما.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 14 مسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، منها 11 مسيرة تحطمت في البحر الأسود، وسقطت 3 أخرى في أراضي شبه الجزيرة.وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 مسيرات، ولم تقع اصابات.في سياق متصل، قال ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، امس، إن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.وكتب على تطبيق تليغرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الدفاع الروسية إحباط جميع محاولات هجوم القوات الأوكرانية على مختلف المحاور، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.وصدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.كما، قضت على أكثر من 160 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر "أف إتش 70" بريطانية الصنع، ومدافع "غفورديكا" ذاتية الحركة، ومستودع ذخيرة للواء 110 الأوكراني بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.وفي محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي "غفورديكا" ومدافع D-20 وD-30.وفي محور زابوريجيا تم القضاء على 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع M777 أميركي الصنع، ومدافع "غفورديكا" ومستودع ذخيرة للواء 128.وفي محور كوبيانسك، تم القضاء على 95 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع "سيزار" ذاتي الحركة فرنسي الصنع، ومستودع ذخيرة للواء الدفاع 103 الأوكراني.-(وكالات)