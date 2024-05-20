الهلال الأحمر الإيراني: العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس

أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني عن العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أنه يجري حاليا نقل هذه الجثامين إلى مدينة تبريز.





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وكانت إيران أعلنت اليوم الاثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.





وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، إن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى، وملء الشغور الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل.

وأكدت الحكومة الإيرانية أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد.



ونعت الحكومة الإيرانية في بيان لها الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعد وفاتهم في تحطم مروحيتهم يوم أمس.-(وكالات)

