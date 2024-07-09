 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الهند: 10 قتلى صعقاً بالبرق

العاصفة الأخيرة التي ضربت الهند
العاصفة الأخيرة التي ضربت الهند

لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في ولاية بيهار شرقي الهند صعقاً بالبرق خلال عواصف موسمية عاتية تسبّبت أيضاً بفيضانات جارفة في بومباي، العاصمة المالية للبلاد، بحسب ما أفادت السلطات الهندية، أمس الإثنين.

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 وأمر المجلس البلدي لبومباي، المدينة الواقعة على الساحل الغربي للهند، بإغلاق المدارس، في إجراء احترازي، مشيراً إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية الهندية حذّرت من خطر هطول أمطار "غزيرة إلى غزيرة جداً".


وغمرت المياه العديد من شوارع بومباي بعدما استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعات عديدة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف حركة الحافلات والقطارات على خطوط عدّة. 
وفي ولاية بيهار، لقي عشرة أشخاص مصرعهم صعقاً بالبرق.


ودعا رئيس وزراء هذه الولاية، نيتيش كومار، في بيان، السكان إلى "ملازمة منازلهم طالما استمر سوء الأحوال الجوية".

والرياح الموسمية التي تهبّ على جنوب آسيا في الفترة الممتدّة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر توفر فترة راحة من حرارة الصيف وتعتبر أيضاً ضرورية لتجديد إمدادات المياه، لكنّها مسؤولة بالمقابل عن الكثير من الموت والدمار.


وفي السنوات الأخيرة، زاد في الهند عدد الفيضانات والانهيارات الأرضية الفتّاكة، وهي عوامل طبيعية يقول خبراء إنّ تغير المناخ يؤدي إلى تفاقمها. وكالات

 

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