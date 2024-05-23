 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة "قلقة" من تهديدات إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية

وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

اضافة اعلان


وأضافت يلين في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، ونقلتها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".


وأشار وزير المالية لدولة الإحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش،  إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك الاحتلال الإسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.


وشددت يلين على أنه "من المهم إبقاء العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين مفتوحة، للسماح للاقتصادات المتعثرة في الضفة الغربية وغزة بالعمل والمساعدة في حفظ الأمن".

وتابعت: "هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا من الواردات الإسرائيلية، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بجانب تسهيل نحو 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها الحياة اليومية للفلسطينيين".


كما أضافت أن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، يهدد "الاستقرار الاقتصادي" في الضفة الغربية.


وأشارت رويترز، إلى أن التوترات المالية تصاعدت بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.


ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.


وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في أبريل، عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.


وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود "الأغيار".، نقلا عن رويترز.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علم كولومبيا

كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

منذ9 ساعة
جامعة الدول العربية

الجامعة العربية ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين

22 أيار 2024
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالعاصمة الأيرلندية دبلن

دولتان ستعلنان اليوم اعترافهما بدولة فلسطين

22 أيار 2024
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12 أيار 2024
اقرأ أيضا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قرار مقابل قرار.. مرسوم رئاسي روسي يتيح التصرف بالممتلكات الأميركية في روسيا

منذ1 ساعة
طالب الأورومتوسطي أميركا بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة

الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ اعداما جماعيا للمرضى والمصابين جراء استهدافه المستشفيات

منذ2 ساعة
نيتيناهو وغالانت

ألمانيا : مجبرون على اعتقال نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه

منذ3 ساعة
جنرال روسي

الرابع خلال شهر.. السلطات الروسية تعتقل جنرالا كبيرا على خلفية تهم فساد

منذ3 ساعة
نقل جثث الضحايا بعد انهيار منصة أثناء تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي المكسيكي خورخي ألفاريز ماينز

المكسيك: 9 قتلى و50 جريحاً في انهيار منصة انتخابات شمالي البلاد

منذ5 ساعة
وساطة مصر

رداً على التشكيك بدورها.. مصر تهدد بالإنسحاب من وساطتها في غزة

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 