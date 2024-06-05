 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان - (أرشيفية)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان - (أرشيفية)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار عبر الوسطاء القطريين"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

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قرار لمجلس الحرب الإسرائيلي قد يبعد احتمال التوصل لصفقة بشأن غزة

يشار إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) سيزور الدوحة للتباحث مع المسؤولين القطريين بشأن المقترح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر الثلاثاء، القول إنّ قيادات أمنية مصرية وقطرية وأميركية ستجتمع في الدوحة الأربعاء لبحث إعادة إحياء المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة في غزة. (وكالات)

 

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