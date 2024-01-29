الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تعلق تمويلها للأونروا

مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة
مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة

أعلنت اليابان فجر الاثنين تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في عملية "طوفان الأقصى".

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وقالت وزارة الخارجية اليابانية قولها إنّ اليابان "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل" وإنها "تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".

 

واتهمت "إسرائيل" الجمعة العديد من موظفي أونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.


وسارعت الولايات المتحدة إلى إعلان تعليق تمويلها للأونروا، تبعها عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا، وفرنسا، كندا، وفنلندا، وهولندا.


من جهتها، ردت الأونروا على الفور على الاتهامات الإسرائيلية بإنهاء عقود الموظفين المعنيين ووعدت بإجراء تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبتت الاتهامات، إلا أن "إسرائيل" أعلنت رغم ذلك اعتزامها منع الوكالة من مواصلة عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.


وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتنظر "التحقيق الكامل والشامل" بشأن ادعاءات بـ "تورط" عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.


وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لقناة "المملكة"، الأحد، إن التكتل الأوروبي "يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين من أونروا في هجمات 7 تشرين الأول".


وتعد الأونروا شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في غزة.

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