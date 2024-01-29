الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تعلن تعليق تمويلها لـ"الأونروا"

نازحون غزيون في إحدى مدارس "الأونروا" في دير البلح-(وكالات)
نازحون غزيون في إحدى مدارس "الأونروا" في دير البلح-(وكالات)
أعلنت اليابان فجر اليوم الاثنين، تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتكون بذلك تاسع دولة تعلق تمويل الوكالة الأممية.اضافة اعلان
ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية"كيودو"، قالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان "قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا، بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر".
وبعد إعلان الولايات المتحدة وقف تمويلها الوكالة، لحقها عدد من الدول أبرزها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا.
بدورها أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أمس الأحد، أن تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي مشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقالت ألبانيز، في منشورها عبر تطبيق "إكس" إن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب تل أبيب بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة، التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس"، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية".-(بترا)
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