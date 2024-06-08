 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليوم قبل الأخير لانتخابات أوروبا على وقع الاعتداء على ساسة

صًورة تعبيرية
صًورة تعبيرية

يدلي الناخبون في سلوفاكيا بأصواتهم اليوم السبت (8 يونيو 2024) في اليوم قبل الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي، في ظل استمرار تأثير محاولة اغتيال رئيس وزرائهم روبرت فيكو الشهر الماضي على الأجواء.

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انطلقت الانتخابات الأوروبية التي تستمر أربعة أيام في هولندا يوم الخميس 6 يونيو 2024. وتجري معظم دول الاتحاد الأوروبي - البالغ عددها 27 دولة - انتخابات البرلمان يوم الأحد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد. من المتوقع أن تبدأ إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد، التصويت في وقت لاحق من يوم السبت، ومن المرجح أن يكون لنتائجها تأثير كبير على تشكيلة البرلمان والمسار المستقبلي للاتحاد.


في سلوفاكيا، هزت محاولة اغتيال رئيس الوزراء فيكو في 15 مايو 2024 البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 5.4 مليون نسمة، وأحدثت صدمة في أنحاء أوروبا. يعارض حزبه "سمير" إمدادات الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا، واستغل الحادثة في حملته الانتخابية، مما ساهم في ارتفاع نسبة التأييد له.


كما سجلت حوادث اعتداء في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن للاعتداء مساء الجمعة 7 يونيو 2024 في ساحة بكوبنهاغن، وفقًا لمكتبها. لم تتعرض لإصابة بالغة، واعتقلت الشرطة المهاجم الذي لم تعرف دوافعه على الفور. تُجرى الانتخابات في الدنمارك يوم الأحد 9 يونيو 2024، ولقي الاعتداء على رئيسة الوزراء إدانات محلية وخارجية، بما في ذلك شجب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لهذا العمل.


وفي إيطاليا، تتوجه الأنظار إلى الاقتراع في وقت لاحق من اليوم، حيث تأمل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في أن يسهم أداء قوي لحزبها "فراتيلي ديتاليا" في تعزيز دورها كلاعب رئيسي في الاتحاد. تشير الاستطلاعات إلى إمكانية حصول حزبها على 27% من الأصوات، مما قد يعزز مكانة التكتلات اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي. من شأن هذا الدعم أن يكون حاسمًا في منح الألمانية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية على رأس المفوضية.


في هولندا، حيث جرت الانتخابات يوم الخميس، حلَّ الحزب المناهض للهجرة بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي، مما يعزز موقف الأحزاب المؤيدة لأوروبا، نقلا عن موقع dw.


عمومًا، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز الأحزاب اليمينية المتطرفة بنحو ربع مقاعد البرلمان الأوروبي المقبل البالغ عددها 720 مقعدًا. يُتوقع أن يكون "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ و"التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" من يسار الوسط أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان الأوروبي.

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