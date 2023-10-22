الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسيف: نقص كارثي في مياه الشرب في غزة

اليونيسيف: نقص كارثي في مياه الشرب في غزة
اليونيسيف: نقص كارثي في مياه الشرب في غزة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أنها نقلت أكثر من 44 ألف قارورة من مياه الشرب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أمس السبت، لكن هذه الكمية لا تكفي إلا لـ22 ألف شخص ليوم واحد فقط.اضافة اعلان
وأشارت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، كاثرين راس، في بيان صحفي نشرته المنظمة الليلة الماضية، إلى وجود مليون طفل في غزة يواجهون الآن أزمة حماية وأزمة إنسانية حرجة، وبإن إيصال الماء هو مسألة حياة أو موت، وكل دقيقة مهمة".
وأضافت ان "هذه الدفعة الأولى المحدودة من المياه ستنقذ الأرواح، لكن الاحتياجات عاجلة وهائلة، ليس فقط للمياه، ولكن للغذاء والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية أيضا، وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية بشكل مستمر، فإننا نواجه تهديدا حقيقيا بتفشي الأمراض التي تهدد الحياة."
وتحولت أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي الحيوية، إلى ركام خلال حوالي أسبوعين من القصف الإسرائيلي، حيث لم تعد تبلغ القدرة على إنتاج المياه إلا 5 بالمئة من المستويات العادية، ويعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة الآن، على أقل من 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا.
ونزح حوالي مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، ولجأ العديد منهم إلى ملاجئ مكتظة مع إمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة، وهي ظروف تشكل خطورة خاصة على الأطفال الصغار.
وقالت اليونيسف إنها قامت بتخزين إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص عند معبر رفح والتي يمكن إدخالها إلى غزة في غضون ساعات، مع المزيد منها في الطريق، مشددة على ضرورة السماح للإمدادات الإنسانية بالوصول بأمان إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أينما كانوا، وفقا لقوانين الحرب.
--(بترا)
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