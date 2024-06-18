اندلاع نيران في مستودعات نفط روسية بعد هجوم بطائرة مسيَّرة

قال مسؤولون إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيَّرة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف بجنوب روسيا.



وكتب حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف على «تلغرام»: «تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات».

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وقالت وزارة الطوارئ الروسية على «تلغرام» إن الحريق انتشر في خمسة آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.



ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا، التي عادة ما تقول إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض مجهود موسكو الحربي، حسبما وكالة «رويترز» للأنباء.



وتقع بلدة آزوف على نهر الدون وتبعد بنحو 16 كيلومتراً عن بحر آزوف.



في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيَّرة أطلقتها روسيا.-(وكالات)