انطلاق أكبر مناورات عسكرية لـ«الناتو» منذ الحرب الباردة

اضافة اعلان

بدأ «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، اليوم (الأربعاء)، أكبر مناورة عسكرية يجريها منذ الحرب الباردة، مع مغادرة سفينة حربية أميركية الولايات المتحدة لعبور المحيط الأطلسي إلى أراضي «الحلف» في أوروبا، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».وأفاد الحلف العسكري الغربي بأن نحو 90 ألف جندي سيشاركون في مناورات «المدافع الصامد 24 (Steadfast Defender 24)» المصممة لاختبار دفاعات «الناتو» في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.وقال القائد الأعلى لـ«حلف الأطلسي» في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي، إن «(الحلف) سيستعرض قدرته على تعزيز منطقة أوروبا و(الأطلسي) من خلال تحريك قوات من أميركا الشمالية عبر (الأطلسي)».وأوضح أن مناورات «المدافع الصامد 2024» ستكون بمثابة «استعراض واضح لوحدتنا وقوتنا وعزيمتنا على حماية بعضنا بعضاً وقيمنا والنظام الدولي القائم على القواعد».والمناورات مصممة لمحاكاة رد من «الحلف»؛ الذي يضم 31 دولة، على هجوم من قبل خصم مثل روسيا. وستتضمن سلسلة مناورات أصغر منفردة من أميركا الشمالية وصولاً إلى الخاصرة الشرقية لـ«الناتو» قرب الحدود الروسية.وسيشارك نحو 50 سفينة و80 طائرة وأكثر من 1100 عربة قتالية في التدريب.وتأتي المناورات؛ التي تعدّ الكبرى منذ مناورة «ريفورجر» خلال فترة الحرب الباردة في عام 1988، في وقت عزز فيه «الناتو» دفاعاته منذ أطلقت روسيا غزوها أوكرانيا عام 2022.وأرسل «الحلف» آلاف الجنود إلى خاصرته الشرقية ووضع خططه الأكثر شمولاً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في مسعى لحماية نفسه من أي هجوم روسي.-(وكالات)