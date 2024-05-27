انفجار ضخم جنوب تل أبيب (فيديو)

أفادت سائل إعلام عبرية أن انفجارا ضخما وقع بمنطقة تل أبيب-حولون أدى إلى اشتعال النيران في حافلة صغيرة ونجم عنه إصابة خطيرة.



وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع دوي انفجار ضخم في المنطقة المذكورة وبعده أبلغ السكان عن اشتعال النيران في حافلة صغيرة عند مفترق حولون في تل أبيب.

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وجاء هذا الحادث صباح اليوم الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة على حالة الذعر والخوف التي خيمت على سكان تل أبيب جراء استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة وتبنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تلك العملية.-(RT)

