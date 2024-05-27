 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انفجار ضخم جنوب تل أبيب (فيديو)

الحافلة التي انفجرت في تل أبيب
الحافلة التي انفجرت في تل أبيب

أفادت سائل إعلام عبرية أن انفجارا ضخما وقع بمنطقة تل أبيب-حولون أدى إلى اشتعال النيران في حافلة صغيرة ونجم عنه إصابة خطيرة.


وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع دوي انفجار ضخم في المنطقة المذكورة وبعده أبلغ السكان عن اشتعال النيران في حافلة صغيرة عند مفترق حولون في تل أبيب.

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وجاء هذا الحادث صباح اليوم الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة على حالة الذعر والخوف التي خيمت على سكان تل أبيب جراء استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة وتبنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تلك العملية.-(RT)

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