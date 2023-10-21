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السبت 21 تشرين الأول 2023
11:57 ص
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص
قبرص
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص، اليوم السبت.
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