السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

قبرص
قبرص
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص، اليوم السبت.
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