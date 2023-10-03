بأسلوب ستالين.. روسيا تنشر "كتائب العقاب" في أوكرانيا

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أعادت روسيا، في حرب أوكرانيا استعمال أسلوب "كتائب العقاب" الذي استعمله الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية.وتشمل "كتائب العقاب" مئات المقاتلين، الذين من بينهم أشخاص مدانون وجنود متمردون عصوا الأوامر أو شربوا الكحول أثناء الخدمة.ويرسل هؤلاء إلى أكثر المناطق خطورة في جبهات القتال في حرب أوكرانيا، ويشاركون فيما يعرف بـ"فرق العاصفة z".ونقلت المعلومات عن 13 مصدرا من بينهم 5 مقاتلين.وكان ستالين، إبان الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1942، يواجه تراجع الجيش الأحمر السوفيتي أمام قوات ألمانيا النازية، بضم الجنود المرعوبين أو أولئك الذين فروا من مواقعهم خوفا من قوات الزعيم النازي أدولف هتلر، إلى ما اصطلح عليه حينها بـ"كتائب العقاب".ويعني مصطلح "كتائب العقاب" نشر الجنود في أكثر أماكن الجبهة خطورة، حيث تنعدم إلى حد كبير فرصة نجاتهم.وقال أحد المقاتلين إن الكرملين في حرب أوكرانيا يعامل الجنود في هذه الكتائب باعتبارهم "مجرد لحم".وأضاف المقاتل، أن قائده أمره بعدم تقديم العلاج للجرحى من مقاتلي هذه الكتائب.وذكر مقاتل آخر أن ما يصل إلى 120 عنصرا من وحدته قتلوا أو أصيبوا قرب مدينة باخموت، حيث تحدم المعارك في يونيو الماضي.ويشكل المدانون بارتكاب جرائم عماد هذه الكتائب، ولكن جرى ضم جنود نظاميين إليها عقابا لهم على ارتكاب أفعال مخلة بالخدمة العسكرية مثل شرب الكحول وتناول المخدرات وعصيان الأوامر، وفقا لما قال جنديان وشهود عيان.وقال جندي من كتائب العقاب التي تحمل رقم الوحدة 40318: "إنه في حال أمسك القادة بأي جندي يشمون فيه رائحة الكحول أثناء تنفسه، يرسلونه فورا إلى فرق العاصفة (أي كتائب العقاب)".الى ذلك، أعلنت أوكرانيا امس التصدي لهجمات جوية روسية وتدمير آليات عسكرية معادية في زاباروجيا (جنوبي البلاد)، في حين أكدت القوات الروسية أنها تصدت لـ7 هجمات على محاور القتال شرقي أوكرانيا.وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 29 مسيرة إيرانية الصنع وصاروخ كروز أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.وأضاف سلاح الجو أن من وصفتهم "بالمحتلين الروس" هاجموا أوكرانيا بـ31 مسيرة من طراز شاهد (إيرانية الصنع) وصاروخ كروز نوع "إسكندر-ك"، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات، من دون أن يشير إلى الخسائر التي ألحقتها المسيرتان الأخريان.ويهاجم الجيش الروسي -الذي بدأ ما أسماها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022- مناطق أوكرانية مختلفة كل ليلة تقريبا بمسيرات وصواريخ، وتعلن كييف عادة التصدي لمعظمها.في سياق متصل، قالت القوات الخاصة الأوكرانية إنها تمكنت من تدمير 5 ناقلات جند مدرعة روسية، وشاحنتين، ومعدات ميدانية أخرى على جبهة القتال في زاباروجيا. ونشرت الوحدات الخاصة مقطع فيديو قالت إنه لاشتعال النيران في عدد من الآليات العسكرية الروسية وانفجارات ناجمة عن اشتعال الذخيرة الموجودة داخلها.وأعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ 11 غارة جوية على مواقع تابعة للجيش الروسي على جبهات القتال كافة، وقال -في بيان- إن الغارات استهدفت مواقع تجمع للقوات الروسية ومجمع صواريخ مضادة للطائرات.كما أعلن أن قواته خاضت 35 اشتباكا مع القوات الروسية، وأكد أن تلك القوات تواصل هجومها المضاد باتجاه مدينة ميليتوبول على جبهة زاباروجيا (جنوبا) وباتجاه باخموت (شرقي البلاد).ونشر الجيش الأوكراني أمس أيضا مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ هيمارس الأميركية باتجاه منصة مدفعية روسية وتدميرها، ولم يشر الجيش إلى مكان أو زمان الإطلاق أو الجهة التي استهدفت منصة المدفعية.وكان مسؤولون سياسيون وعسكريون في أوكرانيا أشادوا بدور منظومة هيمارس في توجيه ضربات دقيقة للصفوف الخلفية للقوات الروسية، في أكثر من موقع، وطالبوا بأن تعجل الإدارة الأميركية بتزويدهم بصواريخ "أتاكمس" متوسطة المدى.على الجانب الآخر، أعلن المتحدث باسم ما تسمى "مجموعة المركز" القتالية الروسية ألكسندر سافتشوك اليوم الثلاثاء أن وحدات المجموعة القتالية صدت 7 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخاصة "آزوف" في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة لوغانسك (شرقي أوكرانيا)، وأنها كبدت القوات الأوكرانية مقتل أكثر من 60 جنديا.ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سافتشوك قوله إنه تم تدمير مركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة خلال التصدي للهجوم الأوكراني، كما نفذت مجموعة طيران تكتيكية روسية هجمات على مركزين للقيادة والمراقبة "للعدو" في دونيتسك، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة في لوغانسك المجاورة.وخلال أشهر الحرب الماضية، تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا إصدار بيانات بصد هجمات الطرف الآخر وشن هجمات مضادة، ويورد كل منهما إحصاءات يومية بشأن خسائر الخصم، إلا أنه يتعذر التحقق من تلك البيانات من مصدر مستقل.-(وكالات)