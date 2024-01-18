الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باكستان تقصف مواقع داخل إيران ردا على هجمات

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية اليوم الخميس تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام آباد داخل إيران، بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.

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وقالت الخارجية في بيان "نفذت باكستان هذا الصباح سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة عالية التنسيق والموجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية"، في إشارة إلى جماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.


ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر باكستانية قولها إن الضربات أصابت 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية.


وذكر بيان الخارجية الباكستانية أن عددا من "الإرهابيين" قتلوا خلال العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية.


في المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الهجوم الباكستاني أسفر عن مقتل 3 نساء على الأقل و4 أطفال، جميعهم غير إيرانيين.


وكانت باكستان قد وجهت تحذيرا لإيران من "عواقب وخيمة" بعد إعلان إيران استهدافها بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.


وأسفرت الضربات الإيرانية داخل باكستان، عن تدمير قاعدتين تستخدمهما جماعة "جيش العدل"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش إن الهجوم "أدى إلى مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".


وأعلنت جماعة "جيش العدل" في السابق مسؤوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرق إيران. وتصنف كل من الولايات المتحدة وإيران الجماعة "منظمة إرهابية".-(وكالات)

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