 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بالفيديو.. صرصور يقطع مؤتمر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

قطع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مؤتمره الصحفي عندما لاحظ وجود صرصور يزحف على الحائط قرب رأس أحد المراسلين.

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وبينما كان يتحدث عن العمليات التي يشنها "حزب الله" من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، خاطب ميلر أحد المراسلين في الغرفة قائلا: "أكره أن أقاطعك، هناك صرصور كبير على الحائط، فوق رأسك هناك. سوف نؤجل ذلك.. لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير في الإحاطة يا مات".


كان ميلر يجيب على سؤال أحد المراسلين عندما رأى الصرصور يزحف على الحائط. ويمكن سماع أحد الأشخاص يقول "سنذهب للقضاء عليه".


وأضاف ميلر ضاحكا: "آسف على تشتيت انتباهي، لكنه (الصرصور) كبير نوعا ما".
وسرعان ما عاد ميلر للإجابة على السؤال، بعد أن لاحظ أنه لم يكن ينبغي له أن يذكر الصرصور، وقال: "الآن، ستواجه القاعة صعوبة في التركيز على الرسائل المهمة للغاية التي يجب علي إيصالها".


وبعد أكثر من دقيقة بقليل، أمكن سماع صوت صفع، يليه تصفيق، قبل أن يقول ميلر: "تم حل هذه المشكلة".

 

 

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