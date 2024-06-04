 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: أدعم حل الدولتين وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو

بايدن رفقة نتنياهو
بايدن رفقة نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المنطقي أن يستنتج الناس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة لمصلحته السياسية.

اضافة اعلان

 

وأضاف بايدن في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أجريت في 28 مايو/ أيار الماضي ونشرت يوم الثلاثاء: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".


وأشار بايدن إلى أنه قبل بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نتنياهو يواجه انتقادات بسبب دفعه لإصلاحات قضائية.

وكشف الرئيس الأمريكي أن خلافه الرئيسي مع نتنياهو بشأن الحرب يدور حول ما سيحدث عندما تنتهي.


وتابع: "في حين قال نتنياهو إن احتلال غزة ليس هو الحل، فإنه لم يقترح رؤية بديلة لليوم التالي للحرب".

وأكد بايدن أنه يدعم حل الدولتين بين "إسرائيل" وفلسطين، لكن في المقابل نتنياهو يعارض مثل هذه الفكرة.

وعن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، قال بايدن إنه "من غير المؤكد" ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب في غزة.



وانتقد طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه، قائلا إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة على إسرائيل أو غزة.

وأوضح أن "هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الناس في غزة، والفلسطينيون عانوا بشدة، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وما إلى ذلك. وقد قُتل الكثير من الأبرياء".

كما لفت بايدن إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل تستخدم عمدا تجويع المدنيين كوسيلة للحرب، لكن الإسرائيليين "ارتكبوا سلوكا غير لائقا". سبوتنيك

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

منذ4 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: مقترح وقف النار يمنحنا الحق باستئناف القتال

منذ5 ساعة
669620

بايدن يصف ترمب للمرة الأولى بأنه «مجرم مدان»

منذ6 ساعة
البيت الأبيض - (أرشيفية)

البيت الأبيض: بايدن يعمل مع مصر وقطر لتنفيذ "اتفاق غزة"

منذ14 ساعة
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_3efca0ec7b7a6717fe3a23b7b0e6d501

الاحتلال ينوي تشكيل قوات تدخل سريع بقيادة المستوطنين في الضفة

منذ 25 دقيقة
المحتجزون الاسرائيليون في غزة

احصاء: ثلث المحتجزين الاسرائيليين لقوا حتفهم في غزة

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_b45faa9b0179a226327cdd5a92d306f4

نتنياهو يحاول إقناع حزبه "الليكود" بدعم اتفاق تبادل الأسرى

منذ4 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: مقترح وقف النار يمنحنا الحق باستئناف القتال

منذ5 ساعة
لابيد: حكومة نتنياهو غير صالحة للحرب ونحتاج التغيير

لابيد: أؤيد صفقة تبادل أسرى وإن أدت لوقف الحرب على غزة

منذ5 ساعة
شهداء غزة

حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 36550 شهيدا و82959 مصابا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ2 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ3 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ20 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 