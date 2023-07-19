بايدن: الصداقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" "غير قابلة للكسر"

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خلال استقباله نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل «غير قابلة للكسر».وأضاف: «نحن نعمل معاً لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط».وأكد بايدن، في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: «لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد أناس أنه لن يحدث أبداً».وتابع بايدن ، وفقاً لما نقلته شبكة (سي إن إن): «أكدت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الاثنين، على أن التزام أميركا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبداً».من جانبه، قال هرتسوغ: «لقد سررت لسماع محادثتك مع رئيس الوزراء نتنياهو، والتي ركزت على تعاوننا العسكري والأمني الصارم، لأن هناك بعض أعداءنا الذين يخطئون أحيان في حقيقة أنه قد يكون لدينا بعض الاختلافات تؤثر على ترابطنا غير القابل للكسر، أعتقد حقاً أنهم إذا عرفوا إلى أي مدى نما تعاوننا في السنوات الأخيرة وحقق آفاقا جديدة، فلن يفكروا بهذه الطريقة».-(وكالات)