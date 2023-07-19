الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بايدن: الصداقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" "غير قابلة للكسر"

260163
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، خلال استقباله نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، إن الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل «غير قابلة للكسر».اضافة اعلان
وأضاف: «نحن نعمل معاً لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط».
وأكد بايدن، في تصريحات لوسائل الإعلام في المكتب البيضاوي قبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي: «لدينا الكثير لنفعله، هناك الكثير من العمل الشاق، لكن هناك تقدم، ففي العام الماضي، عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والذي اعتقد أناس أنه لن يحدث أبداً».
وتابع بايدن ، وفقاً لما نقلته شبكة (سي إن إن): «أكدت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الاثنين، على أن التزام أميركا بإسرائيل التزام صارم وحازم، كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبداً».
من جانبه، قال هرتسوغ: «لقد سررت لسماع محادثتك مع رئيس الوزراء نتنياهو، والتي ركزت على تعاوننا العسكري والأمني الصارم، لأن هناك بعض أعداءنا الذين يخطئون أحيان في حقيقة أنه قد يكون لدينا بعض الاختلافات تؤثر على ترابطنا غير القابل للكسر، أعتقد حقاً أنهم إذا عرفوا إلى أي مدى نما تعاوننا في السنوات الأخيرة وحقق آفاقا جديدة، فلن يفكروا بهذه الطريقة».-(وكالات)
بوتين

بوتين يتعهد بالرد بعد الهجوم على جسر القرم 17 تموز 2023

البيت الأبيض

البيت الأبيض: تعليق اتفاق حبوب البحر الأسود سيضر بالملايين 17 تموز 2023

روسيا توقف العمل بصفقة الحبوب

روسيا توقف العمل بـ"صفقة الحبوب" 17 تموز 2023

12ukraine-blog-erdogan-news-conference-tblm-videoSixteenByNine3000

200 رجل أعمال تركي يرافقون أردوغان في جولته الخليجية 17 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_2fc555d96c73c91bbc74e2ea56fd0d5d

161 طيارا وضابطا إسرائيليا بسلاح الجو ينهون خدمتهم بجيش الاحتياط

منذ4 ساعة
جزيرة القرم

هجوم القرم.. هل يحقق رهانات أوكرانيا؟

منذ24 ساعة
أريزونا

في أميركا.. حروق من الدرجة الثانية نتيجة الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة

18 تموز 2023
موجة حر جديدة في أوروبا اليوم

موجة حر جديدة في أوروبا اليوم

18 تموز 2023
اشتباكات إسرائيلية مع المتظاهرين احتجاجًا على مشروع قانون الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية

تجدد المظاهرات وإغلاق الطرق في "إسرائيل"

18 تموز 2023
258786

روسيا تسقط 28 مسيّرة أوكرانية فوق القرم

18 تموز 2023
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ15 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 