السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن لنتنياهو: أميركا مستعدة لتوفير الدعم لإسرائيل

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة عقب شن حركة حماس هجوماً على إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفياً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، لعرض الدعم الأميركي.اضافة اعلان
وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

واعتبر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها". وتابع: "تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

وتابع بايدن: "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي ولا يتزعزع". وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تواصل مراقبة الوضع، و"تحافظ على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين. والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". - العربية
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